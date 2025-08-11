Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Freitag, 15. August 2025, 17.10 UhrWahre Verbrechen (13)Suche nach Gerechtigkeit"Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle.Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.Die Fälle dieser Folge:Im März 1986 entdecken Spaziergänger bei Heidelberg eine weibliche Leiche - versteckt direkt an der Autobahn 6. Die Frau ist gewaltsam ums Leben gekommen, aber ihre Identität bleibt ungeklärt."Ich habe jemanden ermordet. Holen Sie mich ab." Im zweiten Fall ruft der Täter selbst die Polizei. Die Situation, die die Beamten in Wrestedt in Niedersachsen vorfinden, ist schockierend.In einem Waldgebiet in Brandenburg wird eine tote Frau gefunden. Ihre Leiche liegt im Keller eines alten NS-Bunkers. Sie wurde Opfer eines Verbrechens. Der Fundort stellt die Ermittler vor große Herausforderungen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6093930