Es ist nicht alltäglich. Für die Aktie von ProSiebenSat.1 Media gibt es zwei konkurrierende Angebote, die auch noch beide bis zum 13. August laufen. Für Anleger ergeben sich aktuell drei Handlungsmöglichkeiten. Ein kleiner Background: Der größte Aktionär der deutschen Medienfirma, die von der Familie Berlusconi kontrollierte Media for Europe (MFE), hatte ein Angebot bestehend aus einer Barkomponente von 4,48 Euro und 0,4 eigene Aktien abgegeben, Gegenwert rund 5,80 Euro damals. Der zweitgrößte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag