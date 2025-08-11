Köln (ots) -Vom Rosenregen zum Serien-Debüt bei "Alles was zählt": Gustav Masurek übernimmt eine Gastrolle in der beliebten RTL-Daily. Der Reality-TV-Darsteller, der durch seine Teilnahme an "Die Bachelorette" sowie "Bachelor in Paradise" bekannt wurde, steht nach seinem Kurzauftritt bei GZSZ im letzten Jahr nun erneut für eine RTL-Serie vor der Kamera. Unterstützt wurde er dabei wieder von seiner Verlobten Anne Menden, selbst eines der bekanntesten Gesichter der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Seit 20 Jahren spielt sie bei GZSZ die ikonische Rolle der Emily Höfer. Sein großer Moment ist am 12. September 2025 in Folge 4781 um 19:05 Uhr bei RTL (und bereits eine Woche vorher auf RTL+).Gustav Masurek bei "Alles was zählt" spielt Bastian Schelberger, einen Content Creator und Fotografen, der für ein Shooting zu Isabelle (Ania Niedieck) ins Prunkwerk kommt. Doch es ist Hanna (Sarah Victoria Schalow), die sofort seine Aufmerksamkeit bekommt. Denn er hat ein besonderes Angebot für sie im Gepäck ...Mit sichtbarem Stolz spricht Anne über Gustavs AWZ-Debüt: "Natürlich war er sehr aufgeregt, aber er hat sich mit viel Ehrgeiz hineingestürzt, und ich habe ihn dabei so gut wie möglich unterstützt. Wir haben die Szenen auch zusammen geprobt. Er hat das wirklich großartig gemacht und ich bin einfach stolz, dass er sich diesen Wunsch erfüllt hat. Es ist schön zu sehen, wie der eigene Partner neue Wege geht und dabei über sich hinauswächst. Die Folge werden wir natürlich gemeinsam im TV anschauen!"Das Paar machte seine Beziehung im September 2024 nach gemeinsamen Auftritten und ersten Social-Media-Posts öffentlich. Im März 2025 folgte die romantische Verlobung - in Paris. Anne nennt Gustav liebevoll "mein Frieden und mein Glück" und schätzt besonders seine ruhige Art als Ausgleich zum hektischen Showgeschäft. Auch abseits der Kameras zeigen sich die beiden engagiert: Gemeinsam unterstützen sie unter anderem den Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter."Alles was zählt", produziert von UFA Serial Drama, läuft immer von montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "AWZ" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es auf rtl-uhd.de.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Nina Vollweiler | Presse Partner Köln | T: +49 (0)221-165 343 57 | vollweiler@presse-partner-koeln.deAlexandra Miebach | Presse Partner Köln | T: +49 (0)221-165 343 56 | miebach@presse-partner-koeln.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6093965