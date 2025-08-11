London (ots/PRNewswire) -Limestone Capital (https://www.limestone-capital.com/), eine führende Private-Equity-Firma für Erfahrungsökonomie mit Hauptsitz in der Schweiz, hat eine Beteiligung von etwas mehr als 30 % an Nokken (http://www.nokken.com/), einem britischen Anbieter von designorientierten modularen Kabinen, erworben.Die Partnerschaft zielt darauf ab, die internationale Expansion von Nokken zu beschleunigen und das Wachstum in Europa, Großbritannien und den Vereinigten Staaten sowie neue Markteintritte in Asien und Australasien zu unterstützen. Die Investition unterstreicht Limestones Engagement für innovative, nachhaltige Gastgewerbeprojekte der Spitzenklasse."Dies ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg von Nokken und eine Bestätigung dafür, wohin sich der Gastgewerbemarkt unserer Meinung nach entwickelt", so Nathan Aylott, Mitbegründer von . Mit über 1 Milliarde Euro AUM (Assets Under Management), die in Lifestyle- und Hospitality-Plattformen wie Aethos Hotels, Emerald Stay, Loisium Wine & Spa Hotels und Voaara investiert sind, ist Limestone Capital dafür bekannt, Immobilieninvestitionen mit marken- und erlebnisorientierten Betriebsplattformen zu kombinieren. "Wir sind zuversichtlich, dass dies die richtige Richtung ist", sagte Nathan."Nokken stellt eine einzigartige Schnittmenge aus schönem Design, Funktionalität und emotionaler Resonanz dar", sagte Grazi Painelli, Managing Director und Head of Acquisitions bei Limestone Capital. "Sie definieren neu, wie wir die natürliche Welt erleben, und ihr skalierbares Modell passt perfekt zu unserer Vision für die Zukunft des Gastgewerbes."Nokken hat sich nicht nur als Designer und Hersteller von modularen Hütten einen Namen gemacht - das Unternehmen ist Vorreiter einer neuen Kategorie von Rückzugsmöglichkeiten. Während sich ein Großteil des traditionellen Hotelsektors nach wie vor auf hochpreisige urbane Entwicklungen konzentriert, treibt Nokken eine Verlagerung hin zu agilen, naturnahen Aufenthalten voran. Dieses "Rückzugs"-Modell, das von fortschrittlichen Marken wie Autocamp oder durch die Übernahme von Postcard Cabins durch Marriott übernommen wurde, bietet eine schnellere Bereitstellung, niedrigere Kosten und eine größere Attraktivität für die Gäste. Mit seinen Hütten und weiteren Dienstleistungen ermöglicht es Nokken seinen Partnern, skalierbare Erlebnisse an einzigartigen Orten wie Wäldern, Bergen und Küsten zu schaffen, anstatt in konkreten Stadtlandschaften. Damit steht das Unternehmen an der Spitze einer Bewegung, die neu definiert, wo und wie Menschen übernachten.Die Investition dient der Expansion von Nokken und wird in erster Linie dazu verwendet, strategische Partnerschaften mit Landbesitzern und Betreibern einzugehen und Schlüsselkomponenten der Nokken-Lieferkette zu erwerben, während gleichzeitig die Vertriebs- und Marketingkapazitäten erweitert werden."Limestone Capital ist eine großartige strategische Ausrichtung für Nokken. Die Partnerschaft mit Limestone ermöglicht es uns, uns darauf zu konzentrieren, unsere Produkte an einige der besten Reiseziele der Welt zu bringen und sicherzustellen, dass die Endkunden die Natur auf neue, sinnvolle Weise erleben können", so Craig McDonald, CEO der Nokken Group . "Ihr Fachwissen im Bereich Gastgewerbe und ihre operative Exzellenz werden bei unserer Expansion von entscheidender Bedeutung sein.""Wir waren schon immer der Meinung, dass es bei großartigem Design nicht nur um Ästhetik, sondern auch um Wirkung geht. Diese Partnerschaft gibt uns die Möglichkeit, die Vision von Nokken auf eine globale Bühne zu bringen, auf der Architektur, Natur und Emotionen auf kraftvolle und zielgerichtete Weise aufeinandertreffen", sagt James Van Tromp, Mitbegründer und Chief Product Officer.Angesichts der Tatsache, dass Nachhaltigkeit ein entscheidender Faktor des modernen Reisens ist, bietet das Modell von Nokken eine überzeugende Lösung: außergewöhnliche Aufenthalte mit minimaler Umweltbelastung. Das modulare Design mit geringem Platzbedarf minimiert die Beeinträchtigung des Bodens, verwendet verantwortungsbewusste Materialien und vermeidet den hohen Infrastrukturbedarf herkömmlicher Bauten, so dass die Gastfreundschaft auch an sensiblen oder abgelegenen Standorten möglich ist. Dieser Ansatz erfüllt die Erwartungen klimabewusster Reisender und sorgt gleichzeitig für betriebliche Effizienz. Damit positioniert sich Nokken mit der Unterstützung von Limestone als Vorreiter im Bereich nachhaltiger Rückzugsorte und setzt neue Maßstäbe für verantwortungsvolle, erlebnisreiche Gastlichkeit."Dies ist mehr als Kapital - es ist eine Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten beruht", fügte Grazi Painelli hinzu. "Nokken bietet sinnvolle, naturnahe Erlebnisse, ohne Kompromisse beim Design oder der Umweltverantwortung einzugehen."Weitere Informationen:Nokken: nokken.comLimestone Capital: limestone-capital.comCONTACT: press@nokken.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2747032/Nokken_x_Limestone_Announcement.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2747031/Nokken_x_Limestone_Announcement.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/limestone-capital-investiert-in-nokken-um-die-expansion-des-modularen-gastgewerbes-voranzutreiben-302525818.htmlPressekontakt:Richard Phillips,+447540132206Original-Content von: The Nokken Group Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180533/6093964