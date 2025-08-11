DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Australische Lithiumaktien haussieren

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Wenig hat sich am Montag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien getan. Immerhin schlossen die Indizes überwiegend knapp im Plus. Am stärksten ging es in Shanghai nach oben. Der Composite gewann 0,3 Prozent. In Hongkong (Späthandel) lag der HSI 0,1 Prozent im Plus, in Sydney stützte Zinssenkungshoffnung, der S&P/ASX-200 verbesserte sich um 0,4 Prozent und schloss minimal unter seinem Rekordhoch. Mehrheitlich wird erwartet, dass die australische Notenbank am Dienstag die Zinsen senken wird. Der Kospi in Seoul gab minimal nach. In Tokio wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Marktbeobachter sprachen von Zurückhaltung mangels frischer Impulse, aber auch aus Vorsicht vor am Dienstag anstehenden wichtigen Inflationsdaten aus den USA. Seit dem jüngsten monatlichen Arbeitsmarktbericht aus den USA wird stark mit einer Zinssenkung im September gerechnet. Dem könnte eine unerwartet hoch ausfallende Inflation aber in den Weg kommen.

Für Zurückhaltung dürfte auch die unklare Entwicklung um den Krieg in der Ukraine gesorgt haben mit dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland am Freitag über einen Waffenstillstand. Allerdings ist die Ukraine als Hauptbetroffener dazu bislang nicht eingeladen.

Derweil läuft die Aussetzung der US-Zölle gegen China am Dienstag zwar ab, es wird aber erwartet, dass sie erneut verlängert wird und beide Seiten weiter verhandeln. China hat derweil gefordert, dass die USA die Restriktionen auf Chip-Exporte in das Reich der Mitte lockern.

Eher keine Rolle spielten die Verbraucher- und Erzeugerpreise aus China für den Juli. Sie fielen nah an den Erwartungen aus und zeigen weiter Deflationsdruck.

Gesucht waren Aktien von Lithiumproduzenten, nachdem laut Medienberichten der chinesische Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) den Betrieb einer Mine wegen einer abgelaufenen Bergbaulizenz eingestellt hat und es auch keine Pläne für ein Weiterbetreiben geben soll. Analysten zufolge könnte das dazu beitragen, das Gleichgewicht auf dem Lithiummarkt wiederherzustellen. Die Lithiumpreise seien seit ihrem Höchststand 2022 wegen eines Überangebots an dem Batteriemetall um bis zu 90 Prozent gefallen.

In Shenzhen verteuerten sich Ganfeng Lithium um 1 und Tianqi Lithium um 3, Prozent, nachdem beide zunächst noch deutlich stärker gestiegen waren. Im australischen Sydney machten Liontown Resources einen Satz um gut 18 Prozent und Pilbara Minerals um fast 20 Prozent. Igo verteuerten sich um 8,6, Core Lithium um 15,0 und Mineral Resources um 12,2 Prozent. Die Aktien der Rohstoffriesen BHP und Rio Tinto legten um je rund 1,5 Prozent zu. CATL notierten gut behauptet.

Chinesische Immobilienaktien profitierten davon, dass Peking lange bestehende Beschränkungen für den Erwerb von Eigenheimen in den Vorstädten aufgehoben hat. Longfor verteuerten sich um 1,6 Prozent und Country Garden um 1,1 Prozent.

Der Kurs des australischen Elektronikeinzelhändlers JB Hi-Fi knickte nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 8,4 Prozent ein. Car Group schlossen ein halbes Prozent fester. Das Unternehmen, das einen Marktplatz für Autos betreibt, kündigte im Zuge der Zahlenvorlage eine höhere Dividende an.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.844,80 +0,4% +7,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag +4,8% Kospi (Seoul) 3.206,77 -0,1% +33,6% 08:30 Schanghai-Comp. 3.647,89 +0,4% +8,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.872,33 +0,1% +23,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:22 % YTD EUR/USD 1,1658 0,1 1,1649 1,1655 +12,4% EUR/JPY 172,10 0,1 171,98 171,67 +5,6% EUR/GBP 0,8661 -0,1 0,8667 0,8669 +5,2% GBP/USD 1,3460 0,1 1,3441 1,3444 +7,5% USD/JPY 147,63 -0,0 147,64 147,29 -6,1% USD/KRW 1.389,35 0,0 1.388,83 1.388,05 -5,9% USD/CNY 7,1337 -0,0 7,1371 7,1338 -1,0% USD/CNH 7,1870 -0,0 7,1891 7,1845 -2,0% USD/HKD 7,8499 0,0 7,8497 7,8499 +1,0% AUD/USD 0,6517 -0,1 0,6521 0,6531 +5,4% NZD/USD 0,5942 -0,2 0,5951 0,5965 +6,4% BTC/USD 122.091,40 2,9 118.700,00 116.868,05 +23,2% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,37 63,88 -0,8% -0,51 -11,9% Brent/ICE 66,16 66,59 -0,6% -0,43 -11,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.361,11 3.399,16 -1,1% -38,05 +29,5% Silber 32,58 32,94 -1,1% -0,36 +18,1% Platin 1.133,08 1.145,14 -1,1% -12,06 +30,8% Kupfer 4,46 4,47 -0,4% -0,02 +8,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

