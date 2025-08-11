ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Merck KGaA nach Quartalszahlen von 162 auf 154 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Diese seien unsauber gewesen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Einmaleffekte hätten eine fundamental ansonsten sehr solide Entwicklung überschattet. Die Elektroniksparte des Pharma- und Elektronikkonzerns habe mit Abschreibungen und Rückstellungen am meisten geschwächelt./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006599905
