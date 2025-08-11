Anleger mit Liebe zu deutschen Industriekonzernen werden seit Jahren enttäuscht. Dafür gibt es gute Gründe und Schuld ist nicht immer das Land per se. Der Vorsitzende der Grünen, Felix Banaszak, gab jüngst im Interview mit der ARD zu, dass es mit seiner Vaterlandsliebe ähnlich bestellt sei wie mit jener Robert Habecks. Sprich - man liebt die Familie und das nähere Umfeld, aber das Land sei zu abstrakt. Die These mag streitbar sein - nachvollziehbar ist sie durchaus. An der Börse nennt man zu große ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research