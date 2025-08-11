Steigende Ausgaben in der privaten Krankenversicherung dürften 2026 zu deutlichen Prämienerhöhungen führen. Der PKV-Verband rechnet damit, dass viele Privatversicherte betroffen sein werden und sieht kein Ende der Kostensteigerungen. Die privaten Krankenversicherer (PKV) haben im ersten Halbjahr 2025 laut ihrem Verband erneut kräftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Damit setzt sich ein Trend fort, der inzwischen schon seit Jahren anhält und keine Anzeichen einer Abkühlung zeigt. In der ambulanten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact