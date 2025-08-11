FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 129,96 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,66 Prozent.

Es gab zunächst wenig Impulse. Weder in der Eurozone noch in den USA werden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Marktteilnehmer warten auf die am Dienstag in den USA anstehenden Verbraucherpreise.

Im Blick steht zudem das am Freitag anstehende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska könnte den politischen Konflikt zwischen den USA und Europa verschärfen, abhängig davon, wie weit Trump den Forderungen Putins nach territorialen Zugeständnissen der Ukraine entgegenkommt", schreiben die Experten den Dekabank. "In (fast) jedem Fall dürfte das Treffen zu erhöhtem Fundingbedarf für die EU führen - entweder zur Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine oder zur Finanzierung erhöhter Militärhilfe."/jsl/jkr/stk