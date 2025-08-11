München (ots) -Die ARD setzt 2026 einen inhaltlichen Schwerpunkt im Programm zu einem brisanten und bislang im Fernsehen selten erzählten Thema: Sorgerechtskonflikte und die dramatischen Folgen von Eltern-Kind-Entfremdung. Im Zentrum steht der fiktionale Zweiteiler "Es geht um die Kinder" (AT), den die Autorin Katrin Bühlig gemeinsam mit Produzentin Simone Höller (307 production) entwickelt. Das 180-minütige Thriller-Drama erzählt von der Zerrissenheit einer vierköpfigen Familie im Zuge einer Trennung - jenseits eines konkreten Falls, aber inspiriert von realen Beispielen, in denen Kinder instrumentalisiert, Elternteile entfremdet und ganze Familien zerrüttet werden. Parallel dazu produziert der NDR eine dreiteilige Doku-Serie zum viel diskutierten Fall "Block" - ein realer Sorgerechtsstreit und Kindesentführungsfall mit bundesweiter Medienresonanz. Redaktionell verantwortlich für den fiktionalen Zweiteiler sind Sabine Holtgreve (NDR) und Christoph Pellander (ARD Degeto Film). Die Redaktion der Doku-Serie liegt bei Florian Müller, Jochen Becker und Norbert Lorentzen (NDR). Die Autor:innen der Doku-Serie sind Alexandra Bauer, Friedrich Lüders, Severin Pehlke und Elias von Salomon.Im Fokus des fiktionalen Zweiteilers steht die sogenannte "EKE" (Eltern-Kind-Entfremdung), bei dem ein Elternteil - bewusst oder unbewusst - das Kind so manipuliert, dass es ohne realen Grund jeden Kontakt zum anderen, ehemals geliebten Elternteil zunehmend ablehnt und schließlich gänzlich den Kontakt verweigert. Diese Dynamik kann sich in Angst, Wut, Panik bis hin zu offenem Hass äußern - mit schweren emotionalen Folgen für alle Beteiligten.Autorin Katrin Bühlig und Produzentin Simone Höller sind profunde Kennerinnen der Thematik. Bereits 2019 verantworteten sie das vielfach preisgekrönte SWR-Drama "Weil Du mir gehörst", das national wie international für große Aufmerksamkeit sorgte. Mit "Es geht um die Kinder" (AT) knüpft das Kreativteam an diese Expertise an - mit einem Film, der tief unter die Oberfläche familiärer Konflikte blickt und den Blick auf die verletzlichsten Beteiligten richtet: die Kinder.Pressekontakt:ARD DegetoNatascha LieboldTel.: 069/1509-346E-Mail: Natascha.Liebold@degeto.deNDR Presse und InformationIris Bents, Bettina BrinkerTel.: 040/4156-2304,-2302E-Mail: i.bents@ndr.de, b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6094024