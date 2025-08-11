Bonn (www.anleihencheck.de) - Stimmungsindikatoren verschlechterten sich im Juli mehrheitlich: Der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes sank unerwartet von 49,0 auf 48,0 Zähler, die Subindizes der Neuaufträge und der Beschäftigung gaben spürbar nach, so die Analysten von Postbank Research.Auch der ISM-Index der Dienstleistungen sei unerwartet von 50,8 auf 50,1 gefallen. Und auch hier hätten die Subindizes für Neuaufträge und Beschäftigung nachgegeben - letzterer sei spürbar tiefer in die Schrumpfungszone gesunken. Das Conference Board Verbrauchervertrauen habe sich stabilisiert, der Uni-of-Michigan-Index ebenfalls. Die Inflationserwartungen der Verbraucher seien etwas zurückgegangen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
