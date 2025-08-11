Hannover (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche wird die Australische Zentralbank über den Leitzins beraten, wobei wir von einer Senkung der Cash Rate um 25 Basispunkte ausgehen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die geldpolitischen Headlines würden außerdem von den US-amerikanischen Inflations- und Einzelhandelsdaten bestimmt, wobei eine Senkung des Leitzinses aufgrund der schwachen Arbeitsmarktdaten zunehmend wahrscheinlich werde. Die ZEW-Barometer würden darüber hinaus einen Blick in die Zukunft der deutschen Wirtschaft werfen. Spannend werde zur Mitte der Woche auch noch einmal, wie die britische Wirtschaft im zweiten Quartal performt habe. Darüber hinaus laufe auch die Berichtssaison der Unternehmen zum Q2 2025 weiter auf Hochtouren. (11.08.2025/alc/a/a) ...

