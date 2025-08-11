Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Gesamt-PMI kletterte im Juli von 50,6 auf 50,9 Punkte und somit weiter in die Expansionszone, so die Analysten von Postbank Research.Auftragseingänge und Exporte würden weiter schwächeln, die Beschäftigungskomponente sei hingegen gestiegen. Der Index der Industrie sei von 49,5 auf 49,8 Punkte gestiegen, der PMI der Dienstleistungen von 50,5 auf 51,0 Punkte. Der "Zolldeal" zwischen der EU und den USA sei zum Zeitpunkt der Umfrage bekannt gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
