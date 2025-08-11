Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wichtige Nachrichten aus dem Kreise der Statistikämter oder der Notenbanken gab es am Freitag nicht und so bewegten sich EUR/USD und DAX in verhältnismäßig engen Bahnen, so die Analysten der Helaba.Die Rentenmärkte seien dagegen unter Druck gekommen. Auch heute gebe es kaum Impulse und so würden die Akteure auf Erhellendes bis morgen warten müssen. Dabei könnten ein schwacher ZEW-Saldo und eine höhere US-Inflation gegenläufige Effekte für den Rentenmarkt in petto haben, den Euro aber in der Tendenz belasten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
