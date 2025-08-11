Anzeige
Montag, 11.08.2025
Desert Gold: Zahlen untermauern das Potential
11.08.2025 10:57 Uhr
MÄRKTE EUROPA/Aktien weitgehend behauptet - Rüstungsaktien fallen

DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien weitgehend behauptet - Rüstungsaktien fallen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die europäischen Börsen zeigen sich im Frühhandel am Montag in engen Grenzen uneinheitlich. Der DAX gibt um 0,2 Prozent nach auf 24.115 Punkte, der Euro-Stoxx-50 tritt auf der Stelle. Der Euro tendiert unter Schwankungen seitwärts, am Anleihemarkt geben die Renditen etwas nach.

Neue Störfeuer von der Zollfront gibt es nicht. Im Blick haben dürften viele Akteure aber die am Dienstag auslaufende Schonfrist für China. Mehrheitlich wird aber damit gerechnet, dass sich beide Seiten auf eine Verlängerung einigen und weiter verhandeln werden. Während aus China Forderungen an die USA kommen, die Restriktionen auf US-Chip-Exporte zu lockern, scheint die Trump-Regierung mit den Chipherstellern Nvidia und AMD einen Deal ausgehandelt zu haben. Demnach dürfen diese Chips nach China verkaufen, wenn sie 15 Prozent des mit China erzielten Umsatzes an die Trump-Regierung abtreten. Bei den europäischen Halbleiterwerten zeigen sich darauf zunächst keine auffälligen Kursbewegungen.

Für Zurückhaltung dürfte sorgen, dass am Dienstag neue US-Verbraucherpreise berichtet werden. Die Frage ist, ob und wie stark sich die Trumpschen Strafzölle gegen den Rest der Welt in der Teuerung niederschlagen. Sollte die Inflation stärker nach oben abweichen, würden das den zuletzt stark aufgelebten und die Aktienkurse treibenden Zinssenkungsspekulationen einen Dämpfer verleihen.

Im Blick haben die Märkte dazu die Geopolitik mit dem Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin am Freitag in Alaska, nachdem zuletzt die Spekulation auf einen Waffenstillstand und Wiederaufbau der Ukraine für Kursgewinne unter anderem bei Bau- und Stahlwerten gesorgt hatten.

Schwach zeigen sich vor diesem Hintergrund Rüstungsaktien. Das Momentum der Investitionen in den Sektor könnte nachlassen, wenn der Gipfel konkrete Ergebnisse produzieren sollte. Renk und Rheinmetall fallen um 3,0 bzw 4,1 Prozent, Hensoldt um 0,7 Prozent. BAE Systems geben um 1,3 und Thales um 1,2 Prozent nach, Leonardo um 1,7 Prozent.

Erholt zeigen sich Pharmaaktien, der Stoxx-Branchenindex steigt um 1,1 Prozent. In der Vorwoche hatten die Kurse phasenweise stark unter Druck gestanden mit der Trumpschen Drohung, Zölle bis 250 Prozent zu erheben und mit der Aufforderung an 17 Pharmunternehmen ihre US-Preise zu senken. Novo Nordisk legen um weitere 3,1 Prozent zu, nachdem jüngst Eli Lilly-Studiendaten eines Konkurrenzprodukts zum Gewichtsabnehmer Wegovy etwas enttäuscht hatten.

Eine Kapitalerhöhung von Orsted über umgerechnet rund 8 Milliarden Euro sorgt für Duck auf die Kurse von Windenergieaktien. Orstedt rauschen um fast 30 Prozent in den Keller. Die Dänen brauchen das Geld, vor allem um Probleme mit US-Offshore-Anlagen zu bereinigen. Im Sog verlieren Vestas 4,6 und Nordex 2,8 Prozent.

Unternehmensseitig hat Salzgitter endgültige Zahlen vorgelegt. Der Stahlhersteller hat seinen Verlust im zweiten Quartal auch unter dem Strich vergrößert. Die Aktie tendiert wenig verändert. Hypoport hat mit der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr seinen Jahresausblick bestätigt. Der Kurs des Immobilienfinanzierers verliert 4,6 Prozent. 

=== 
          zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50   5.348,91    +0,0%    1,17    +9,2% 
Stoxx-50     4.496,12    +0,4%    18,65    +3,9% 
DAX       24.115,36    -0,2%   -47,50   +21,4% 
MDAX       31.401,96    -0,3%   -91,45   +23,1% 
TecDAX      3.776,36    +0,0%    0,99   +10,5% 
SDAX       17.337,65    -0,3%   -57,27   +26,9% 
CAC        7.739,79    -0,0%    -3,21    +4,9% 
SMI       11.947,71    +0,7%    80,86    +2,3% 
ATX        4.714,23    -0,1%    -6,60   +28,9% 
 
DEVISEN      zuletzt    +/- %    0:00  Fr, 17:13  % YTD 
EUR/USD       1,1651    +0,0%   1,1649   1,1660 +12,4% 
EUR/JPY       171,73    -0,1%   171,98   172,27  +5,6% 
EUR/CHF       0,9412    +0,1%   0,9407   0,9413  +0,2% 
EUR/GBP       0,8662    -0,1%   0,8667   0,8671  +4,7% 
USD/JPY       147,40    -0,2%   147,64   147,73  -6,1% 
GBP/USD       1,3451    +0,1%   1,3441   1,3448  +7,4% 
USD/CNY       7,1345    -0,0%   7,1371   7,1401  -1,0% 
USD/CNH       7,1864    -0,0%   7,1891   7,1904  -2,0% 
AUS/USD       0,6517    -0,1%   0,6521   0,6529  +5,4% 
Bitcoin/USD   121.750,70    +2,6% 118.700,00 116.234,00 +23,2% 
 
ROHÖL       zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex      63,35    63,88    -0,8%    -0,53 -11,9% 
Brent/ICE      66,11    66,59    -0,7%    -0,48 -11,4% 
 
METALLE      zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold       3.359,59   3.399,16    -1,2%   -39,58 +29,5% 
Silber        32,38    32,94    -1,7%    -0,56 +18,1% 
Platin      1.129,24   1.145,14    -1,4%   -15,90 +30,8% 
Kupfer        4,45     4,47    -0,6%    -0,03  +8,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 04:24 ET (08:24 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
