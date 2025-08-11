Die Diskussionen um die US-Zölle auf Ein-Kilogramm-Goldbarren haben zum Wochenauftakt spürbar nachgelassen und den Spread zwischen Futures- und Spot-Preis dahinschmelzen lassen. Neue Impulse könnte der Goldpreis den kommenden Handelstagen dennoch erfahren. Am vergangenen Freitag markierte der Dezember-Kontrakt auf den Gold-Futures mit 3.534,20 Dollar ein neues Rekordhoch und reagierte damit auf Medienberichte, wonach die US-Regierung erwägt, länderspezifische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
