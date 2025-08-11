Der menschliche Dickkopf macht es Photonen schwer, das Gehirn zu durchdringen. Einem Team aus Schottland ist das nun gelungen. Sie hoffen auf neue optische Bildgebungsverfahren in der Medizin. Wer einen Laser hat, sollte ihn nicht auf andere Menschen richten. Das Memo haben Forscher der Universität Glasgow offenbar nicht bekommen, im Gegenteil: Sie haben einen Laser entwickelt, der nicht nur auf den Kopf gerichtet wird, sondern sogar durch ihn hindurch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
