EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2025 - 11. Zwischenmeldung

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



11.08.2025 / 11:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025 - 11. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 27. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 bekannt.

In der Zeit vom 04. August 2025 bis zum 08. August 2025 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 insgesamt 663.876 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl der Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 04. August 2025 58.400 108,2829 Xetra 05. August 2025 43.100 107,2043 Xetra 05. August 2025 49.000 106,8992 CBOE Europe (CEUX) 05. August 2025 717 106,1906 Turquoise Europe (TQEX) 06. August 2025 68.200 96,6185 Xetra 06. August 2025 52.700 96,6279 CBOE Europe (CEUX) 06. August 2025 9.000 96,6477 Turquoise Europe (TQEX) 07. August 2025 94.000 100,0296 Xetra 07. August 2025 69.600 100,0332 CBOE Europe (CEUX) 07. August 2025 12.000 99,9995 Turquoise Europe (TQEX) 07. August 2025 12.000 100,0043 Aquis Europe (AQEU) 08. August 2025 96.300 100,9384 Xetra 08. August 2025 73.623 100,9448 CBOE Europe (CEUX) 08. August 2025 12.736 100,9613 Turquoise Europe (TQEX) 08. August 2025 12.500 100,9650 Aquis Europe (AQEU)

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 28. Mai 2025 bis einschließlich 08. August 2025 erworben wurden, beträgt 3.492.137 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.

