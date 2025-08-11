Wiesbaden (ots) -Die Beitragseinnahmen der R+V Versicherung sind im ersten Halbjahr 2025 um knapp 10 Prozent auf mehr als 10 Milliarden Euro gestiegen. Für das Gesamtjahr peilt der genossenschaftliche Versicherer ein Wachstum deutlich oberhalb des Vorjahres an.Die R+V Gruppe hat ihren Umsatz in der deutschen Erstversicherung in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres auf 10,1 Milliarden Euro gesteigert. Das entspricht einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 9,2 Prozent.Bessere Aussichten für die Wirtschaft, das aktuelle Zinsumfeld und eine sinkende Inflation wirken sich auch auf die Geschäftsentwicklung der R+V positiv aus. "Die Talsohle scheint durchschritten", freut sich R+V-Vorstandsvorsitzender Norbert Rollinger. Für 2025 zeigt sich der R+V-Chef ebenfalls optimistisch: "Für das Gesamtjahr gehen wir davon aus, die positive Entwicklung des ersten Halbjahres fortzusetzen und deutlich oberhalb des Vorjahres zu wachsen." Im Geschäftsjahr 2024 lag das Wachstum in der Erstversicherung bei 2,8 Prozent.Deutliches Plus bei EinmalbeiträgenBesonderen Anteil an der positiven Halbjahresbilanz des Versicherers der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken hat die Lebens- und Pensionsversicherung. Hier legte die R+V um 11,7 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro zu. Nach einem rückläufigen ersten Halbjahr 2024 und einem stagnierenden Gesamtjahr 2024 ist damit die Trendumkehr geschafft. Die laufenden Beiträge wuchsen um 1,0 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, die Einmalbeiträge verzeichneten einen Anstieg um 28,4 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Die R+V profitierte von der marktweit erhöhten Nachfrage der Menschen nach Produkten, die eine attraktive Rendite in Kombination mit Sicherheit bieten. Besonders positiv entwickelte sich daher das Beitragsvolumen bei den Neuen Garantien, das um 30,8 Prozent auf 858 Millionen Euro zulegte. Auch das fondsgebundene Geschäft verzeichnete einen deutlichen Zuwachs von 30,2 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.Gesundheitsversicherung setzt Wachstumskurs fortDie R+V Krankenversicherung setzte ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2025 fort. Die Beiträge legten um 7,6 Prozent auf 523 Millionen Euro zu. Dazu trugen sowohl die Voll- als auch die Zusatzversicherungen bei. Die Gesundheitsversicherung der R+V ist damit auf gutem Weg, bereits in diesem Jahr die Eine-Milliarde-Euro-Beitragsmarke zu überschreiten - ein Jahr früher als geplant. Alle Geschäftsfelder verzeichneten in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres gleichermaßen Zuwächse. Die Kundenzahl der R+V Krankenversicherung konnte um 7,0 Prozent auf insgesamt mehr als 1,8 Millionen versicherte Personen gesteigert werden.Schaden-/Unfallversicherung legt in allen Sparten zuIn der Schaden- und Unfallversicherung steigerte die R+V ihren Umsatz um 7,4 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. In ihrer größten Sparte, der Kfz-Versicherung, verzeichneten die Beiträge einen Zuwachs von 10,5 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Die R+V ist mit rund fünf Millionen versicherten Fahrzeugen der drittgrößte Kfz-Versicherer auf dem deutschen Markt. Eine Herausforderung bleiben die weiterhin hohen Kosten für Reparaturen, die die gesamte Branche belasten.Im Firmenkundengeschäft steigerte die R+V den Umsatz um 5,9 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Auch im Privatkundengeschäft wuchsen die Beiträge um 5,3 Prozent auf 900 Millionen Euro.Pressekontakt:Tanja HeerenKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-6712E-Mail: tanja.heeren@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/6094132