PEKING, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Film "Dongji Rescue" basiert auf dem Untergang des japanischen Schiffes Lisbon Maru im Jahr 1942, nachdem es von amerikanischen Streitkräften torpediert worden war. Er erzählt die bewegende Geschichte chinesischer Fischer von der nahe gelegenen Insel Dongji, die trotz Beschuss durch japanische Soldaten mutig über 1800 britische Kriegsgefangene an Bord des Passagierschiffes retteten.

Es ist nicht nur ein ergreifender Rückblick auf ein vergessenes Kapitel der Geschichte. "Dongji Rescue" verkörpert zudem den Grundsatz, dass es beim Erinnern an die Geschichte nicht darum geht, Hass zu schüren, sondern aus ihr zu lernen, um den Frieden zu bewahren.

Als die Lisbon Maru sank, unternahmen die japanischen Streitkräfte keine Rettungsmaßnahmen, sondern versiegelten kaltherzig die Laderäume des Schiffes und schossen auf die flüchtenden Gefangenen.

Im krassen Gegensatz zu ihrer Brutalität und Herzlosigkeit zeigten die lokalen chinesischen Fischer, obwohl sie selbst stark unter dem Krieg litten, ihre Überzeugung, dass "ein Leben zu retten eine größere Tugend ist als eine siebenstöckige Pagode zu bauen".

Unter Einsatz ihres Lebens näherten sie sich mit ihren kleinen Booten dem sinkenden Schiff, um Hunderte von Kriegsgefangenen zu retten. Dieser selbstlose, grenzenlose Akt der Mitmenschlichkeit strahlte wie ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit des Krieges und unterstrich das Verantwortungsbewusstsein und Engagement der einfachen chinesischen Bevölkerung in Krisenzeiten.

Die Veröffentlichung des Films ist besonders bedeutsam in der heutigen komplexen und volatilen Weltlage, in der einige Nationen nach wie vor Hegemonialismus und Unilateralismus in internationalen Angelegenheiten verfolgen und Konflikte immer wieder aufflammen und den Weltfrieden bedrohen.

Die Haltung Japans zu historischen Fragen ist nach wie vor zutiefst enttäuschend. Anstatt seine Kriegsaggressionen anzuerkennen und zu sühnen, versucht es, seine Geschichte der Invasion zu beschönigen. Tokio verfälscht Schulbücher und rechtfertigt Besuche des sogenannten Yasukuni-Schreins, der in Wirklichkeit an über 1.000 verurteilte Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs erinnert. Dies ist eine Entweihung der historischen Wahrheit und eine Beleidigung der Nationen, denen Japan Unrecht getan hat.

Wie Guan Hu, Regisseur von "Dongji Rescue", sagte: "Die Verfälschung und Verdrehung der Geschichte ist schrecklicher als ihr Vergessen. Ich hatte das Gefühl, dass ich allen durch diesen Film die Wahrheit sagen muss."

Durch die Kraft des Kinos lässt "Dongji Rescue" die Erinnerung an diese wahre Geschichte wieder aufleben und erinnert uns daran, dass Geschichte nicht vergessen und schon gar nicht verfälscht werden darf. Wir erinnern uns nicht an die Geschichte, um Hass zu schüren oder Rache an einer bestimmten Nation zu üben, sondern um Lehren daraus zu ziehen - um den Wert des Friedens zu verstehen und ihn entschlossener zu verteidigen.

Viele wussten nicht, was während des Zweiten Weltkriegs auf der Insel Dongji im Ostchinesischen Meer geschah und welche Rolle China in diesem Krieg spielte. Zum 80. Jahrestag des Widerstandskrieges hat die Welt durch Filme und Berichte erfahren, wie die Chinesen vor achtzig Jahren gegen die Invasoren gekämpft haben. Diese Erinnerungen bringen die von Japan begangenen Gräueltaten ans Licht.

China wird immer ein Wegbereiter des Weltfriedens und ein Beitragender zur globalen Entwicklung sein. Durch sein Eintreten für die Vision einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit leistet China einen Beitrag zum weltweiten Frieden und zur globalen Entwicklung.

Vor achtzig Jahren, nach 14 Jahren unerbittlichem Krieg, errangen die Chinesen ihren großen Sieg im Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression, zusammen mit dem Sieg des Weltkrieges gegen den Faschismus. Anlässlich dieses Ereignisses wurde eine Reihe neuer Filme und Fernsehserien veröffentlicht, die an den Widerstandskrieg erinnern und große Beachtung fanden. Die Einspielergebnisse von "Dead to Rights" haben die 2-Milliarden-Yuan-Marke (278,4 Millionen US-Dollar) überschritten.

"Dongji Rescue" ist ein Film mit tiefgründigen Einblicken und zeitgenössischer Relevanz. Er erinnert an die Geschichte, stärkt unsere Entschlossenheit, den Frieden zu wahren, regt zu tieferer Reflexion über die Geschichte an und weckt den Wunsch nach Frieden weltweit. Er lehrt uns, zusammenzuhalten, aus der Geschichte zu lernen und gemeinsam eine bessere Zukunft aufzubauen.

https://news.cgtn.com/news/2025-08-09/-Dongji-Rescue-Humanity-forged-in-blood-and-fire-1FHEdjhFUYM/p.html

