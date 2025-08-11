Salzburg (www.anleihencheck.de) - "Auf das erzielte Handelsabkommen zwischen der EU und den USA haben die Märkte positiv reagiert und die Stimmung könnte sich weiter aufhellen." Das sagt Daniel Briesemann, Portfoliomanager im Bankhaus Spängler, zu den jüngsten Entwicklungen im US-Handelskonflikt.Am 1. August sei die von US-Präsident Trump gesetzte Frist abgelaufen, bis zu der die Länder Handelsabkommen mit den USA abschließen könnten. Briesemann warne aber auch: "Das Thema ist damit aber nicht ganz vom Tisch." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
