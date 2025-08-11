Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zuwachsrate des realen Bruttoinlandprodukts in der Tschechischen Republik lag im zweiten Quartal bei 0,2% qoq (2,4% yoy), so die Analysten der DekaBank.Damit habe sich die Konjunkturdynamik gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres (0,7% qoq / 2,4% yoy), die von Vorzieheffekten im Vorfeld des "Liberation Day" geprägt gewesen seien, in der Vorquartalsbetrachtung deutlich verlangsamt. Das statistische Amt habe darauf hingewiesen, dass insbesondere der inländische private Konsum das Wachstum gestützt habe, während der internationale Handel einen negativen Beitrag geleistet habe. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass die Handelsunsicherheit die Wachstumsdynamik auch in der zweiten Jahreshälfte noch belasten werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
