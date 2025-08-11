Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Neuemissionsmarkt für Covered Bonds hat sich wie üblich Mitte Juli in die Sommerpause verabschiedet, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Bis dahin seien nach dem sehr starken Vormonat lediglich drei neue Bonds über zusammen 2,625 Mrd. EUR aufgelegt worden, die deutlich überzeichnet gewesen seien. Insgesamt bestehe ein Nachfrageüberhang. Entsprechend würden sich auch die Sekundärmarkt-Spreads weiter etwas einengen. Dieser Trend dürfte sich in der Ferienzeit fortsetzen, bis ab voraussichtlich Mitte August wieder erste neue Anleihen auf den Markt kämen. In der zweiten Jahreshälfte stünden viele Fälligkeiten zur Wiederanlage an. Hiervon lägen auch größere Volumina im Portfolio der Bundesbank, die ebenfalls vom Markt aufgefangen werden müssten. Zudem dürften Emissionshäuser bemüht sein, mit Prefunding den Druck für das neue Jahr zu senken, sodass die Analysten der DekaBank ab Oktober mit leicht erhöhten Neuemissionsprämien rechnen würden. Dies sollte ausreichen, um die Emissionswelle aufzunehmen. (Ausgabe August 2025) (11.08.2025/alc/a/a) ...

