Im laufenden Jahr ist die Aktie von Rheinmetall bisher nicht zu stoppen. Die Performance von 154 Prozent ist unangefochten, auf Platz 2 folgt erst mit 120 Prozent die Commerzbank. Unter den besten Werten sind auch die Deutsche-Bank-Papiere. Das braucht es nun für eine Fortsetzung der Rally.Der DAX steht nach sieben Monaten vor einem fantastischen Jahresverlauf. Die Notierungen von Rheinmetall und der Commerzbank haben sich bereits mehr als verdoppelt. Auch die Deutsche-Bank-Aktie gehört mit einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
