Obwohl es für diese KI-Aktie in diesem Jahr richtig gut läuft, hat Star-Investorin Cathie Wood viele Papiere des Unternehmens jetzt verkauft. Was steckt dahinter und müssen Anleger reagieren? Die als "Tech-Königin" bekannte Investorin Cathie Wood hat in der vergangenen Woche ihre bewährte Strategie des antizyklischen Handelns fortgesetzt und Palantir-Aktien im Wert von 28 Millionen US-Dollar verkauft. Die Chefin von Ark Investment Management trennte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE