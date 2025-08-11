Silber vor dem Durchbruch: Warum die 40-Dollar-Marke alles verändert?

Anzeige / Werbung

Nach einem kurzen Rücksetzer hat sich der Silbermarkt wieder gefangen. Laut der aktuellen Analyse von Florian Grummes könnten geopolitische Spannungen, starke Nachfrage und ein knappes Angebot nun den entscheidenden Schub in Richtung der 40-Dollar-Marke geben.

In seiner aktuellen Markteinschätzung vom 8. August 2025 beschreibt der Edelmetallexperte und technische Analyst Florian Grummes die jüngsten Bewegungen bei Gold und Silber als Teil einer übergeordnet bullischen Struktur. Trotz deutlicher Rücksetzer Ende Juli fiel Gold innerhalb weniger Tage von 3.439 auf 3.268 US-Dollar. Silber rutschte im gleichen Zeitraum von 39,13 auf 36,21 US-Dollar. Bereits kurz nach der Zinssitzung der US-Notenbank setzte jedoch eine Trendwende ein.



Die Folge war eine schnelle Erholung. Gold stieg wieder bis knapp über 3.400 US-Dollar. Silber machte bereits mehr als zwei Drittel der vorherigen Verluste wett. Grummes betont, dass Gold sich noch immer in einer seit Monaten anhaltenden Konsolidierungsphase befindet. Diese könnte jedoch kurz vor einem Ausbruch nach oben stehen, mit dem Allzeithoch bei 3.500 US-Dollar als nahem Ziel.

Silber - Starke Performance trotz Rücksetzer

Laut Grummes hat sich der Silberpreis seit April 2025 in einem klaren Aufwärtstrend bewegt. In dieser Zeit legte er in der Spitze fast 40 Prozent zu und erreichte am 23. Juli mit 39,13 US-Dollar den höchsten Stand seit 14,5 Jahren. Die Korrektur Ende Juli sieht der Analyst als gesunde Bereinigung des Marktes, bei der schwache Hände ausgestiegen seien.



Der charttechnische Blick zeigt, dass die Trendwende exakt an der 50-Tage-Linie bei 36,71 US-Dollar erfolgte. Dies ist ein klassisches Signal für eine fortbestehende Aufwärtsbewegung. Nun steht Silber laut Grummes an der Unterkante seines viermonatigen Aufwärtstrendkanals, aktuell bei rund 38,38 US-Dollar. Gelingt der Sprung über die Trendlinie, wäre der Weg bis 40 US-Dollar frei. Erst ein überzeugender Ausbruch über diese psychologisch wichtige Marke könnte den Markt in Richtung 45 bis 50 US-Dollar tragen.