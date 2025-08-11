Frankfurt/Main (ots) -Sie überzeugt mit Stil, denkt mit und trifft jeden Geschmack: Ab Oktober 2025 definiert der italienische Kaffeeröster Lavazza die Kunst der Caffé-Zubereitung neu und launcht seine erste Bean to Cup Maschine unter dem Namen "Assoluta". Assoluta vereint italienische Caffé-Exzellenz mit innovativer Technologie und stilvollem Design. Das Highlight: Die "Perfect Bean Match"-Funktion in der Lavazza App. Die smarte Einstellfunktion kennt den perfekten Mahlgrad für die jeweilige Lavazza Sorte und holt das maximale Aroma aus den Lieblingsbohnen heraus. Auf diese Weise wird die neue Lavazza Assoluta zum Hightech Alltagsbegleiter - und jede Tasse Caffé auf Knopfdruck zum personalisierten Genuss-Moment.Lavazza Assoluta: Caffé als Statement für Home-BaristiMit der neuen Assoluta bringt Lavazza die Essenz seiner Markenwelt direkt nach Hause: Das italienische Design in edler Verarbeitung fügt sich nahtlos in moderne Wohnwelten ein - funktional, aber voller Charakter. Dazu kommen Premium-Features wie der mitgelieferte Lavazza Milchzubereiter, eine intuitive Benutzerführung und die Lavazza App für individuellen Caffé-Genuss.Die smarte Verknüpfung mit der App macht die Assoluta so besonders. Sie verwandelt die Maschine in einen digitalen Barista und bietet ein völlig neues, personalisiertes Caffé-Erlebnis. Über die App lässt sich die Zubereitung von Espresso, Lungo und Co. steuern und der Geschmack perfekt kalibrieren. Coffee Lover können ihre Maschine auf ihre individuellen Vorlieben einstellen, Tutorials abrufen und werden bei Fehlermeldungen über Alerts mit möglichen Lösungsschritten informiert. Sogar der eigene Caffé-Konsum lässt sich über das persönliche Profil tracken und mit Hilfe von Statistiken analysieren. Wer neue Ideen sucht, entdeckt kreative Rezepte von Iced Americano Latte bis hin zu Cappuccino Freddo. Direkt ausprobieren oder als Lieblingsrezept abspeichern!Technologie, die mehr kann: So findet jeder das Perfect Bean MatchDas Maximum an Geschmack - mit dem Minimum an Aufwand. Das Herzstück der Lavazza Assoluta ist die "Perfect Bean Match"-Funktion, die für ein besonders komfortables und präzises Caffé-Erlebnis sorgt. Die Maschine identifiziert die eingesetzte Lavazza Bohnensorte und stellt automatisch den dafür passenden Mahlgrad ein. Das nimmt die oft komplizierte und fehleranfällige manuelle Einstellung des Mahlgrads komplett ab. So sorgt die Maschine mit jeder Tasse für ein Höchstmaß an Geschmack und Qualität, ganz ohne zusätzlichen Aufwand.So geht's: Einfach den Lavazza Blend, wie Qualità Rossa (https://www.lavazza.de/de/kaffee-bohnen/qualita-rossa), Barista Intenso (https://www.lavazza.de/de/kaffee-bohnen/espresso-barista-intenso) oder Caffé Crema Classico (https://www.lavazza.de/de/kaffee-bohnen/caffe-crema-classico), in die Maschine füllen. Dann die entsprechende Sorte über die App auswählen oder den Barcode auf der Verpackung scannen. Die Assoluta übernimmt den Rest und garantiert abgestimmt auf die ausgewählte Bohne, mit optimierter Temperaturkontrolle und passender Brühzeit, die perfekte Caffé-Kreation.Die integrierte "Supreme Foam"-Funktion sorgt für samtigen, cremigen Milchschaum wie vom Profi-Barista. Dank der Vielfalt an Rezepten und der intuitiven Bedienung - direkt an der Maschine oder über die App - wird der Lieblings-Caffé zum unverwechselbaren Signature Drink. Und wenn es Bohnennachschub braucht, führt der direkte Zugang zum Lavazza Onlineshop nahtlos zum passenden Produkt.Das Lavazza Abo-Modell: Mehr genießen - clever sparenDie Lavazza Assoluta ist ab Oktober in einem ikonischen Walnussbraun exklusiv im Lavazza Online-Shop unter www.lavazza.de erhältlich - als Einzelkauf oder im Bundle mit dem smarten Lavazza Abo-Modell. Wer sich regelmäßig mit Lavazza Bohnen beliefern lässt, profitiert vom vergünstigten Maschinenpreis.Kaufpreis beim Einzelkauf: 699,00 Euro (UVP[1])Kaufpreis mit Bohnen-Abonnement: 399,99 Euro (UVP[1]) und 20 Prozent Rabatt auf Bohnen[2][1] Unverbindliche Preisempfehlung[2] Mindestmenge Abonnement für Bohnenkaffeemaschine und Kaffeebohnen: Mindestens 12 kg (weitere Informationen www.lavazza.de/de/geschaftsbedingungen)Über die Lavazza GroupLavazza wurde 1895 in Turin gegründet und befindet sich seit vier Generationen im Besitz der Familie Lavazza. Heute ist der Konzern mit einem Umsatz von über 3,3 Milliarden Euro und führenden Spitzenmarken wie Lavazza, Carte Noire, Merrild und Kicking Horse einer der führenden Akteure in der globalen Kaffeeszene. Die Group agiert in allen Geschäftsbereichen und ist in 140 Märkten, mit acht Produktionsstätten in fünf Ländern und etwa 5500 Mitarbeitern in der ganzen Welt aktiv. Die globale Präsenz der Group ist das Ergebnis von 130 Jahren Wachstum. Die mehr als 30 Milliarden Tassen Lavazza-Kaffee, die jedes Jahr produziert werden, sind der Beweis für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die weiterhin das Ziel vor Augen hat, den bestmöglichen Kaffee in allen Variationen anzubieten, indem man jeden Aspekt der Lieferkette berücksichtigt, von der Auswahl des Rohmaterials bis zum Produkt in der Tasse.Die Lavazza Group hat die Kaffeekultur revolutioniert, indem sie kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert hat: von der Erfindung, die den ersten Erfolg des Unternehmens kennzeichnete - das Kaffee-Blending - bis zur Entwicklung innovativer Verpackungslösungen; vom ersten Espresso, der im Weltraum getrunken wurde, bis zu den Dutzenden von Industriepatenten. Die Fähigkeit, der Zeit voraus zu sein, spiegelt sich auch in der Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Belange wider, die seit jeher ein Maßstab für die Unternehmensstrategien sind. "Jeden Morgen eine bessere Welt erschaffen" - das ist der Unternehmenszweck der Lavazza Group, der darauf abzielt, für Mitarbeiter, Verbraucher, Aktionäre und die Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist, einen nachhaltigen Wert zu schaffen und dabei Wettbewerbsfähigkeit mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu verbinden.Pressekontakt:segmenta communications GmbHJudith HansNeumühlen 122763 HamburgE-Mail: lavazza@segmenta.deOriginal-Content von: Luigi Lavazza Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42304/6094259