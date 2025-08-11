Vancouver, BC, 11. August 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) ("American Tungsten" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update hinsichtlich der laufenden Vorbereitungen für den Produktionsbeginn auf seinem Wolframprojekt IMA sowie hinsichtlich seiner aktiven Zusammenarbeit mit bedeutsamen Bundesbehörden bereitzustellen.

Das Team hat beträchtliche Fortschritte bei der Vorbereitung des Standorts für einen sicheren Zugang sowie bei der Sanierung der bestehenden Infrastruktur zur Unterstützung der zukünftigen Exploration und Erschließung der Untertagemine verzeichnet. Die Crews haben den Portalbereich auf der Null-Sohle der Mine eingeebnet, altes Holz entfernt und Schutt von der alten Mineninfrastruktur beseitigt. Die Zufahrtsstraße wurde verbessert und Sicherheitsbermen errichtet, um die Stabilität und das sichere Passieren von schweren Geräten und Arbeitskräften zu gewährleisten. Der Portalstollen und der erste Untertage-Zugangsstollen werden zurzeit saniert, um einen sicheren Zugang zu den bestehenden Untertageanlagen zu gewährleisten. Dies dient der Vorbereitung weiterer Untertage-Explorationen, einschließlich mindestens 6.000 ft an Untertage-Diamantbohrungen.

Abbildung 1: Historischer Portaleingang zur Null-Sohle bei IMA

Abbildung 2: Straßensanierung bis zur Null-Sohle bei IMA

Foto 3: Sanierter Portaleingang zum Stollen der Null-Sohle mit den ersten installierten Holzkonstruktionen

Darüber hinaus arbeitet American Tungsten weiterhin eng mit mehreren Bundesbehörden zusammen, einschließlich des Verteidigungsministeriums (DOD), des Energieministeriums (DOE), der Defense Logistics Agency (DLA), DARPA-E, der Export-Import Bank (EXIM) und der Industrial Base Policy (IBP). Das Unternehmen arbeitet aktiv daran, seine strategischen Ziele auf landesweite Initiativen hinsichtlich der Ressourcensicherheit und der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette für kritische Mineralien auszurichten. Das Unternehmen wird im September als registriertes Unternehmensmitglied beim Symposium des Defense Industrial Base Consortium (DIBC) in Philadelphia, PA, vertreten sein.

"American Tungsten treibt die nächste Phase seiner Strategie hinsichtlich der Sanierung des Minenprojekts IMA rasch voran, die durch die Unterstützung seiner erstklassigen Wolfram-, Silber- und Molybdänvorkommen den Weg zu einer kurzfristigen, profitablen Produktion als Pionierunternehmen sicherstellt und gleichzeitig die Konformität mit den nationalen Sicherheitsprioritäten gewährleistet", sagte Ali Haji, CEO und Direktor von American Tungsten Corp. "Das ist mehr als nur eine Mine - das ist ein strategisches Asset. Die aktuelle Regierung sendet eine klare Botschaft, dass sie Wolframprojekte in Nordamerika unterstützt und finanziert. Wir sind extrem stolz darauf, eine bedeutsame, vormals produzierende, inländische Wolframquelle zu sanieren - in einer Zeit, in der die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette von grundlegender Bedeutung für die nationalen Interessen ist."

David Sabourin, VP of Mining bei American Tungsten, fügt hinzu: "Unser Minenvertragspartner verzeichnet enorme Fortschritte bei der Wiederherstellung des Zugangs zu den Untertageanlagen auf der Null-Sohle der Mine IMA. Dies wird eine sichere Inspektion der Untertageanlagen und in weiterer Folge eine Inspektion der oberen Sohlen der Mine ermöglichen, um den aktuellen Zustand der Mineninfrastruktur zu ermitteln und frühzeitig Bereiche zu identifizieren, in denen der Abbau potenziell wieder aufgenommen werden kann. Die Null-Sohle befindet sich auf halbem Weg der bestehenden Untertage-Minenanlagen und wird nach dem Abschluss der Sanierung den Zugang zu etwa 50 % der Mine ermöglichen.

Nach der Wiederherstellung des sicheren Zugangs zur Null-Sohle wird das Unternehmen gewährleisten, dass die Untertageanlagen inspiziert und hinsichtlich Luftströmung, einschließlich Gasemissionen, überprüft werden. Die Sohle wird außerdem von kompetentem Personal untersucht werden, um Bereiche zu identifizieren, in denen die bestehenden Untertagestrukturen möglicherweise instabil sind - insbesondere dort, wo Diamantbohrungen geplant sind. Alle Bereiche mit potenzieller Instabilität werden entweder abgesperrt oder mit modernen Gesteinsstützsystemen verstärkt.

Marketingabkommen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es sein bereits zuvor bekannt gegebenes Marketingabkommen mit Gold Standard Media LLC ("GSM") um einen Zeitraum von einer Woche ab 11. August 2025 verlängert hat und GSM als Vergütung 145.489 USD erhält. Weitere Details finden Sie in den Pressemitteilungen vom 22. und 17. Januar 2025. Die Geschäftsanschrift von GSM lautet 723 W University Avenue, Georgetown, TX 78626 und sein Geschäftsinhaber Kenneth Ameduri ist unter +1 512-843-1723 oder unter ceo@goldstandardir.com erreichbar. GSM und dessen Geschäftsinhaber sind vom Unternehmen unabhängig.

Über das Minenprojekt IMA:

Die Mine IMA ist ein fortgeschrittenes, einfach genehmigungsfähiges, vormals produzierendes Wolfram-Molybdän-Konzessionsgebiet, das sich im Porphyrgürtel von Idaho auf privaten, patentierten Abbauschürfrechten befindet. American Tungsten hat die unmittelbare Möglichkeit, die Produktion an einem identifizierten, silber- und molybdänhaltigen Intrusionsziel in der günstigen Rechtsprechung von Idaho wieder aufzunehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.americantungsten.com oder bei Joanna Longo, Investor Relations, unter ir@americantungsten.com.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Vermögenswerte von potenzialreichen Wolfram- und Magnetitprojekten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich, das Minenprojekt IMA in Idaho zur kommerziellen Produktion voranzutreiben, um der kritischen Metallknappheit in Nordamerika entgegenzuwirken. Das Minenprojekt IMA ist eine historische, hochwertige Untertage-Mine zur Wolframgewinnung auf privat patentiertem Land, das deutlich oberhalb des Grundwasserspiegels liegt und über umfangreiche Infrastruktur verfügt. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive Option, sämtliche Eigentumsanteile am Projekt (Gegenstand einer 2%igen Royalty) zu erwerben und hat seine Liegenschaft durch den Erwerb von 113 weiteren staatlichen Claims mit nahezu 2.000 Acres Grundfläche weiter ausgebaut.

