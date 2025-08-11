Wien (www.fondscheck.de) - Die 2019 gegründete gemeinsame Vertriebsgesellschaft von Mainfirst und Ethenea, Fenthum, ist auf Ethenea verschmolzen worden, so die Experten von "FONDS professionell".Fenthum, bisher die gemeinsame Vertriebsgesellschaft der Fondsanbieter Mainfirst und Ethenea, gehöre nun komplett zur letzteren Gesellschaft. Dies habe zuerst "Citywire" berichtet. Die Haron Holding von Luca Pesarini, der alle drei Unternehmen angehörten, habe die Information auf Nachfrage von FONDS professionell ONLINE bestätigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
