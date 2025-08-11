In Österreich wurden im Juli 4.920 Elektro-Pkw neu zugelassen. Das entspricht einem Zuwachs von 67,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und einem Neuzulassungsanteil 19,8 Prozent. Damit sind die E-Autos die am schnellsten wachsende Antriebsart. Über alle Antriebsarten hinweg kamen im Juli in Österreich 24.867 neue Pkw auf die Straßen, was einem Zuwachs von 31,6 Prozent entspricht. Das heißt, dass die Elektroautos mehr als doppelt so stark zugelegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net