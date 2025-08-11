Die nächste Welle der KI-Rally hat in der vergangenen Woche für ein neues Allzeithoch beim US-Tech-Index Nasdaq 100 gesorgt. Angesichts der guten Stimmung an den westlichen Märkten sind chinesische Aktien zuletzt aus dem Rampenlicht gerückt. Doch das könnte sich in dieser Woche ändern, denn große Tech-Player aus dem Reich der Mitte legen ihre Quartalszahlen vor.Krypto-, Quanten- und last, but not least, KI-Aktien sind nach wie vor in aller Munde. Dabei geht es typischerweise um amerikanische Unternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär