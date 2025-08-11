Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 36/25
Freitag, 05.09.
Bitte Programmänderung beachten:
4.45 Faszination Urzeit - Verlorene Welten
Frankreich 2019
"Verborgene Welten: Das Geheimnis der gefiederten Drachen" entfällt "Verborgene Welten: Erben der Dinosaurier" um 5.30 Uhr am 06.09. entfällt
Woche 37/25
Samstag, 06.09.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Giganten der Urzeit
Riesenschlange und Mega-Nashorn
Frankreich 2018
"Verborgene Welten: Rieseninsekten der Vorzeit" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen
Bitte Programmänderungen beachten:
2.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit
Doppelsterne
USA 2017
"Terra X Harald Lesch... und warum nach den Sternen greifen" entfällt "Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem Supervulkan" um 3.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 08.09.
Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:
6.30 ZDF-History
Geköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschah
Deutschland 2018
"ZDF-History: Krieg der Zeichner" entfällt
7.30 ZDF-History
Angst vor Tod und Teufel. Die Geschichte des Aberglaubens
Deutschland 2019
"Hexenwahn - Die Dokumentation" um 7.45 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 09.09.
Bitte Programmänderung beachten:
"Wer ist Kim Yo-jong?" um 5.45 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 10.09.
Bitte Programmänderungen beachten:
5.30 ZDF-History
Hiroshima - Chronik einer Tragödie
Deutschland 2020
"Terra X History: D-Day 1944 - Die Schlacht um Europas Freiheit" entfällt "Die Spur: Mit KI zur Biowaffe - Wie real ist die Gefahr?" um 6.15 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 12.09.
Bitte Programmänderungen beachten:
7.00 Asteroiden - Gefahr aus dem All
Frankreich 2024
"Terra X Harald Lesch... und warum nach den Sternen greifen" entfällt "Terra X Harald Lesch: Freundliches Klima- so kriegen wir's hin" um 7.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen)
Bitte neue Beginnzeit beachten:
8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten
heute Xpress
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
