Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 36/25Freitag, 05.09.Bitte Programmänderung beachten:4.45 Faszination Urzeit - Verlorene WeltenFrankreich 2019"Verborgene Welten: Das Geheimnis der gefiederten Drachen" entfällt "Verborgene Welten: Erben der Dinosaurier" um 5.30 Uhr am 06.09. entfälltWoche 37/25Samstag, 06.09.Bitte Programmänderung beachten:6.15 Giganten der UrzeitRiesenschlange und Mega-NashornFrankreich 2018"Verborgene Welten: Rieseninsekten der Vorzeit" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehenBitte Programmänderungen beachten:2.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDoppelsterneUSA 2017"Terra X Harald Lesch... und warum nach den Sternen greifen" entfällt "Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem Supervulkan" um 3.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen)Montag, 08.09.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:6.30 ZDF-HistoryGeköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschahDeutschland 2018"ZDF-History: Krieg der Zeichner" entfällt7.30 ZDF-HistoryAngst vor Tod und Teufel. Die Geschichte des AberglaubensDeutschland 2019"Hexenwahn - Die Dokumentation" um 7.45 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)Dienstag, 09.09.Bitte Programmänderung beachten:"Wer ist Kim Yo-jong?" um 5.45 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 10.09.Bitte Programmänderungen beachten:5.30 ZDF-HistoryHiroshima - Chronik einer TragödieDeutschland 2020"Terra X History: D-Day 1944 - Die Schlacht um Europas Freiheit" entfällt "Die Spur: Mit KI zur Biowaffe - Wie real ist die Gefahr?" um 6.15 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 12.09.Bitte Programmänderungen beachten:7.00 Asteroiden - Gefahr aus dem AllFrankreich 2024"Terra X Harald Lesch... und warum nach den Sternen greifen" entfällt "Terra X Harald Lesch: Freundliches Klima- so kriegen wir's hin" um 7.30 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte neue Beginnzeit beachten:8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6094431