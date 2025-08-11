Weitere Krankenkassen erhöhen ab August ihre Zusatzbeiträge. Gesetzlich Versicherte bei diesen Anbietern sind davon betroffen Im August 2025 erhöhen drei gesetzliche Krankenkassen ihren Zusatzbeitrag: Siemens Betriebskrankenkasse (SBK), BKK Linde und BKK Südzucker. Die Änderungen gelten für abzuführenden Beiträge ab dem 1. August 2025 . Die betroffenen Anbieter sind allesamt Betriebskrankenkassen, die zum Teil nur Unternehmensmitarbeitern offenstehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
