Die Preise für Wohnimmobilien sind im zweiten Quartal 2025 abermals gestiegen, aber große Sprünge waren nicht zu verzeichnen. Dies zeigt ein Update des GREIX-INDEX. Am stärksten haben Preise für Einfamilienhäuser angezogen. Die Allzeithochs aus dem Jahr 2022 bleiben aber in weiter Ferne. Für das zweite Quartal 2025 liegt eine Auswertung des German Real Estate Index (GREIX) vor, einem Gemeinschaftsprojekt der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte, ECONtribute und dem Kiel Institut für Weltwirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
