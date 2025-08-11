DUAL Europe steigt in die Warenkreditversicherung ein und folglich ist auch der Assekuradeur DUAL Deutschland mit der Sparte Trade Credit gestartet. Frank Masteling wird Head of Trade Credit Europe, Frederik Weiss leitet die Sparte für Deutschland. Er war zuvor bei Allianz Trade. DUAL Europe hat seine Palette um Warenkreditversicherungen ausgebaut. Das neue europäische Warenkreditversicherungsgeschäft leitet Frank Masteling, der als Head of Trade Credit zu DUAL Europe gewechselt ist. Mit über 25 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact