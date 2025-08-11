Dallas (ots/PRNewswire) -Dave & Buster's, das weltweit führende Ziel für Gastronomie, Getränke und Unterhaltung, gab heute die Eröffnung seines zweiten Standorts in Indien bekannt - Teil eines ehrgeizigen internationalen Expansionsplans, der bereits mehrere neue Standorte in Bau umfasst. Der 2.000 Quadratmeter große Standort im vierten Stock des Infiniti Malls in Andheri, Mumbai, markiert einen weiteren Meilenstein für Dave & Buster's in Indien.Die Eröffnung folgt auf den erfolgreichen Markteintritt in Bangalore, der die Marke als bevorzugtes Ziel auf internationalen Märkten etablierte. Mumbai ist nun der zweite Standort in Indien und dient als Sprungbrett für die weitere Expansion in der Region."Die weltweite Nachfrage nach mitreißenden Gemeinschaftserlebnissen wächst", so Antonio Bautista, Chief Development Officer, International. "Diese Eröffnungen und die bis 2027 geplanten Standorte sind mehr als ein Markteintritt - sie schaffen neue Möglichkeiten, Menschen durch gemeinsame Erlebnisse zu verbinden.""Wir bringen gehobene Unterhaltung in die lebendigsten Städte Indiens", ergänzt Shreya Malpani, Direktorin der Malpani Group. "Mit Standorten in Bangalore und Mumbai revolutionieren wir, wie Indien Gastronomie, Spiele und Feiern erlebt."Jeder Standort folgt dem bewährten Dave & Buster's-Konzept: köstliches Essen, eine dynamische Bar, Premium-Spiele und ein lebendiges Design - verankert in wettbewerbsorientierten, sozialen Erlebnissen.Die Expansion setzt auf lokale Partnerschaften, bewahrt aber die Kernelemente der Marke, die weltweit Erfolge feiert. Mit Standorten in Nordamerika, Asien, Lateinamerika und Australien positioniert sich Dave & Buster's als globaler Leader im "Competitive Socializing".Folgen Sie @DaveandBustersIndia und DaveAndBustersIndia für exklusive Einblicke. Internationale Updates: Dave & Buster's Franchising auf LinkedIn und unter www.daveandbusters.com/franchise.Über Dave & Buster's:Das 1982 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Coppell, Texas, betreibt über 200 Standorte in Nordamerika unter den Marken Dave & Buster's und Main Event. Die einzigartige Kombination aus Gastronomie, Spielen und Entertainment macht es zum globalen Leader im "Competitive Socializing".Über die Malpani Group:Das diversifizierte Unternehmen aus Sangamner ist führend in Freizeitparks, darunter Indiens größter Themenpark Imagicaa, und aktiv in Energie, Immobilien und Hotellerie.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2747374/Dave_and_Busters_Mumbai_Release.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1978259/D_B_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mumbai-begruWt-dave--busters-markenexpansion-mit-globalen-ambitionen-302526024.htmlPressekontakt:Kelly Valdez,Senior Manager,International Franchise,Dave & Buster's Entertainment,Inc.,kelly.valdez@daveandbusters.comOriginal-Content von: Dave & Buster's, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178082/6094508