Manche Mythen halten sich hartnäckig. Einer davon betrifft Millionen von Menschen und ihre angebliche Kreativität. Nun wurde diese Annahme nach über 100 Jahren wissenschaftlich präzise demontiert. Es ist eine dieser populären Annahmen, die sich über Generationen festgesetzt hat: Linkshänder:innen seien von Natur aus kreativer. Eine umfassende Meta-Analyse von Forscher:innen der Cornell University in Ithaca, New York, widerlegt diese Vorstellung nun
