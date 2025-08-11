München (ots) -Das internationale Softwareunternehmen mgm technology partners GmbH ist ab sofort Partner der STACKIT GmbH & Co. KG. STACKIT bietet eine leistungsstarke Cloud made in Germany. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht ein gemeinsames Ziel: Aufbau einer souveränen, zukunftsfähigen Digital-Infrastruktur auf Basis europäischer Werte - leistungsfähig, sicher und unabhängig.Eine europäische Partnerschaftmgm ist spezialisiert auf die Konzeption und Umsetzung von skalierbaren Enterprise-Anwendungen auf der Basis von marktgängigen Open-Source-Software-Komponenten. Durch die STACKIT-Partnerschaft kann mgm, die für seine Kunden entwickelten Plattformen, in zertifizierten DSGVO-konformen Rechenzentren in Deutschland betreiben."Der beste Weg zur digitalen Souveränität Europas ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit von IT-Partnern mit komplementärer Expertise und die gemeinsame Verantwortung von Digitalisierungslösungen für Wirtschaft und Verwaltung", sagt Dr. Steffen Weber, Geschäftsführer bei mgm. "Wir sehen in STACKIT nicht nur einen leistungsstarken Cloud-Anbieter, sondern auch einen aktiven Mitgestalter einer souveränen Digital-Infrastruktur für Deutschland."Gemeinsam für offene, sichere InnovationenDie neue Partnerschaft verbindet technische Expertise mit einem klaren politischen Anspruch: Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sollen digitale Lösungen nutzen können, ohne auf Datenkontrolle, Sicherheit oder Zukunftsfähigkeit zu verzichten. Cloud-native Entwicklung, Open Source und vertrauenswürdige KI stehen dabei im Mittelpunkt."Die Partnerschaft mit mgm technology partners ist ein wichtiger Schritt, um unsere Vision einer souveränen, zukunftsfähigen und wertebasierten digitalen Infrastruktur in Europa voranzutreiben", ergänzt Bernie Wagner, Bereichsvorstand Sales und Marketing Schwarz Digits und CEO von STACKIT. "Unsere Kooperation unterstreicht die Bedeutung von vertrauensvoller Zusammenarbeit und komplementärer Expertise für die digitale Souveränität."Weiterführende Informationen:- Website: https://www.mgm-tp.com/c12-cloud.html- Website: https://www.stackit.deUnternehmensprofil mgm technology partners GmbHmgm technology partners ist ein internationales Software-Unternehmen und seit über 30 Jahren Experte für die Entwicklung von geschäftskritischen Enterprise-Applikationen, unter anderem in den Branchen Öffentliche Verwaltung, Retail und Industrieversicherung. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 19 internationalen Standorten.Unternehmensprofil STACKITSTACKIT ist der Cloud-Provider der Schwarz Gruppe. Auch externe Partner und Kunden im europäischen Raum können sich bei ihrer digitalen Transformation auf die Cloud-Services verlassen, von denen die Unternehmen der Schwarz Gruppe seit Jahren profitieren. Auf dem Weg zum ersten europäischen Hyperscaler bietet STACKIT eine weit über den Marktstandard hinausgehende digitale Souveränität sowie individuelle Ansätze zur Implementierung und zum Betrieb von Cloud-Lösungen. STACKIT betreibt heute Cloud- und Colocation-Regionen in Deutschland und Österreich. Diese Kapazitäten werden unter anderem mit dem Aufbau einer neuen Region in Lübbenau erweitert. Das im schwäbischen Neckarsulm beheimatete Team ebnet so den Weg in ein unabhängiges Europa - digital, führend. Als Teil von Schwarz Digits gehört die STACKIT GmbH und Co. KG zur IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe.Pressekontakt:mgm technology partners GmbHNadine KneschkeHolländischer Brook 220457 HamburgT +49 40 80 81 28 20-860nadine.kneschke@mgm-tp.comwww.mgm-tp.comOriginal-Content von: mgm technology partners GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144608/6094542