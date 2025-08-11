Im Juli beliefen sich die NEV-Verkäufe in China auf 1.262.000 Fahrzeuge. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein sattes Plus von 27 Prozent, im Vergleich zum Juni ist der Absatz leicht gesunken. Und auch der genauere Blick in auf die Antriebsarten zeigt eine Veränderung beim Absatz. Dass der Juli leicht unter dem Juni liegt, war schon im Vorjahr der Fall: Damals ging es von 1.049.000 New Energy Vehicles knapp unter die Millionen-Marke mit 991.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
