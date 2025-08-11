Forscher der Universität Bayreuth und der Hong Kong University of Science and Technology haben erstmals ein KI-basiertes Multiagentensystem zur Entwicklung neuer Elektrolyte eingesetzt. Durch diesen Ansatz sollen anfängliche Batterie-Forschungsphasen drastisch verkürzt werden. Wie die Universität Bayreuth mitteilt, lassen sich mit dem neuen KI-Tool Vorschläge für neue Batteriematerialien deutlich schneller generieren als bisher. Aktuell ist die Identifizierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
