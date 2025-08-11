Schock zum Wochenauftakt: Die Aktie von C3.ai ist im vorbörslichen US-Handel am Montag um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Grund dafür sind vorläufige Q1-Zahlen, die die Anleger enttäuschen. Darüber hinaus hat das Unternehmen mehrere wichtige Personalien bekannt gegeben. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus inzwischen auf mehr als 50 Prozent.Laut vorläufigen Ergebnissen erzielte C3 AI im ersten Quartal einen Umsatz zwischen 70,2 und 70,4 Millionen Dollar. Damit verfehlte das Unternehmen den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär