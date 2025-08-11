Die MultiBank Group, die weltweit größte Institution für Finanzderivate, verbuchte ein starkes erstes Halbjahr 2025 mit einem Umsatz von 209 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 20 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn belief sich auf 170 Millionen US-Dollar. Im April stellte die Gruppe einen Tagesrekord von 56 Milliarden US-Dollar auf und die hohe Kundenaktivität blieb auf allen ihren globalen Plattformen konstant stabil.

MultiBank Group entered the digital asset space in July with the launch of the $MBG Utility Token, now listed on MultiBank.io, MEXC, Gate.io, and Uniswap. Since its debut on July 22, $MBG has traded at around seven times its initial price, reflecting a strong market demand.

Aufbauend auf dieser Dynamik stieg die MultiBank Group im Juli mit dem Launch des $MBG Utility Tokens, der jetzt auf MultiBank.io, MEXC, Gate.io und Uniswap gelistet ist, in den Markt für digitale Assets ein. Seit der Einführung des Tokens am 22. Juli wird $MBG zum etwa Siebenfachen seines ursprünglichen Preises gehandelt, was die enorme Nachfrage am Markt beweist.

$MBG ist ein zentraler Bestandteil des auf vier Säulen basierenden Ökosystems der MultiBank, das das traditionelle und das digitale Finanzwesen miteinander verbindet:

MultiBank TradFi: Die bestehende Brokerage- und Trading-Plattform der Gruppe, die Zugang zu den traditionellen Märkten bietet und hauptsächlich für FX und CFDs eingesetzt wird.

Die bestehende Brokerage- und Trading-Plattform der Gruppe, die Zugang zu den traditionellen Märkten bietet und hauptsächlich für FX und CFDs eingesetzt wird. MultiBank.io: Eine Plattform für digitale Assets, die Spot-Trading, Derivate und zukünftige DeFi-Integrationen anbietet.

MEX Exchange: Ein auf institutionelle Anleger spezialisiertes elektronisches Kommunikationsnetzwerk ("Electronic Communication Network", ECN) für FX und Kryptowährungen, das für die Aggregation von hoher Liquidität entwickelt wurde.

Ein auf institutionelle Anleger spezialisiertes elektronisches Kommunikationsnetzwerk ("Electronic Communication Network", ECN) für FX und Kryptowährungen, das für die Aggregation von hoher Liquidität entwickelt wurde. MultiBank.io RWA: Eine Plattform zur Tokenisierung von Immobilien, die auf der Blockchain-Infrastruktur von Mavryk basiert. Sie wurde mit einem Vertragsabschluss mit der in Dubai ansässigen MAG Lifestyle Development in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar gestartet.

"Einen Umsatz von 209 Millionen US-Dollar in sechs Monaten zu erzielen, ist ein Beweis für die Stärke unseres Kerngeschäfts und das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen", so Naser Taher, Gründer und Chairman. "Das rasante Wachstum unseres $MBG Utility Tokens verdeutlicht, wie unsere Strategie für digitale Assets auf diesem Fundament aufbaut, um langfristigen Wert zu schaffen."

Die MultiBank Group, die mehr als zwei Millionen Kunden betreut, über 17 Finanzlizenzen auf fünf Kontinenten verfügt und seit 2005 eine makellose Compliance-Bilanz vorweisen kann, wird auch in Zukunft in Technologie, Risiko-Infrastruktur und Marktexpansion investieren und damit eine starke Basis für den Rest des Jahres 2025 und darüber hinaus schaffen.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die im Jahr 2005 in Kalifornien, USA, gegründete MultiBank Group ist ein Weltmarktführer im Bereich Finanzderivate. Sie betreut über zwei Millionen Kunden in über 100 Ländern, hat ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen im Bereich Brokerage und Vermögensverwaltung an. Die Gruppe ist bekannt für ihre innovativen Trading-Lösungen, ihre zuverlässige regulatorische Compliance und ihren außergewöhnlichen Kundenservice und wird von über 17 renommierten Finanzbehörden auf fünf Kontinenten reguliert. Auf ihren prämierten Plattformen können Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen mit einem Hebel von bis zu 500:1 gehandelt werden. Die MultiBank Group wurde mit über 80 internationalen Awards für herausragende Trading-Dienstleistungen und ihre regulatorische Compliance ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der MultiBank Group.

