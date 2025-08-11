Immobilien zählen traditionell zu den bevorzugten Anlageformen - zunehmend mit dem Wunsch, nicht nur Rendite zu erzielen, sondern gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Pflegeimmobilien vereinen diese Ansprüche: Sie bieten stabile Einnahmen, steuerliche Vorteile und leisten gleich im doppelten Sinne einen wertvollen Beitrag zur Altersvorsorge. Ein Artikel von Sandro Pawils, Chief Sales Officer der Carestone Gruppe Das Investitionsmodell bei Pflegeimmobilien folgt einem klaren Prinzip: Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact