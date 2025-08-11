Bitcoin durchbricht wichtige Widerstandszone - Experte sieht dieses Kursziel

Bitcoin hat in den letzten Tagen eine entscheidende Trendwende hingelegt. Laut Krypto-Influencer und Investor Crypto Rover ist der Ausbruch über eine zentrale Widerstandszone nun bestätigt. Er verweist auf den Bruch einer übergeordneten Abwärtstrendlinie und einer 12-Stunden-Downtrend-Struktur, was seiner Einschätzung nach den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung markiert.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Rover seine Long-Position auf Bitcoin aufgestockt, nachdem der Markt im Zuge eines starken Rücksetzers frische Liquidität abholte. Mit einem Einstieg im Bereich des jüngsten Tiefs liegt seine Bitcoin-Long-Position inzwischen deutlich im Gewinn - laut eigenen Angaben über 370.000 US-Dollar.

Sein mittelfristiges Ziel für den aktuellen Ausbruch liegt bei einem Bitcoin Kurs von rund 130.000 US-Dollar. Dort plant er, seine Position vollständig zu schließen und Gewinne von etwa 800.000 US-Dollar mitzunehmen.

Der Ausbruch erfolgte aus einer bullischen Flaggenformation, die häufig als Fortsetzungsmuster in Aufwärtstrends gilt. In Kombination mit dem jüngsten Bruch wichtiger charttechnischer Marken sieht Rover die Chance auf weitere Aufwärtsbewegungen in den kommenden zwei Monaten. Er verweist zudem auf die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sich in den vergangenen Wochen gebildet hatte und nun vollendet wurde.

USA könnten Markt wieder anheizen

Makroökonomisch stehen ebenfalls wichtige Termine an: In dieser Woche werden sowohl neue Inflationsdaten (CPI und Kern-CPI) als auch weitere Aussagen der US-Notenbank erwartet. Hinzu kommt eine für September anstehende Zinssenkung, die nach Ansicht vieler Marktteilnehmer zusätzlichen Rückenwind für risikobehaftete Anlagen wie Bitcoin bringen könnte.

Während Bitcoin aus seiner Sicht auf dem Weg zu neuen Hochs ist, richtet Rover den Blick auch auf Ethereum. Hier wurde ein neues 3,5-Jahres-Hoch erreicht, und der Trader erwartet einen möglichen Anstieg in den Bereich von 5.000 bis 6.000 US-Dollar.

Ethereum wird stark durch Großinvestoren gekauft, Quelle: Analyse von Crypto Rover auf https://www.youtube.com

Er verweist auf historische Muster, bei denen Altcoins in den letzten zwei Monaten eines Zyklus besonders starke Kursgewinne verzeichneten - teils mehrere hundert Prozent. Seine Strategie: noch rund sechs Wochen "risk-on" bleiben, bevor er Gewinne aggressiver realisiert.

Die Kombination aus technischer Stärke bei Bitcoin und relativer Stärke bei Ethereum könnte seiner Einschätzung nach den Markt in eine späte, aber dynamische Phase des aktuellen Zyklus führen. Historisch waren diese Phasen häufig von starkem Kapitalzufluss und erhöhter Volatilität geprägt, insbesondere bei kleineren Projekten mit hoher Wachstumsfantasie. Damit steigt auch der Hype rund um Bitcoin Hyper ($HYPER). Es handelt sich um die derzeit schnellste Layer-2-Lösung für Bitcoin, die die Geschwindigkeit der Solana Virtual Machine (SVM) mit der Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks kombiniert. Ziel ist es, BTC in neue Anwendungsfelder wie DeFi, Gaming und NFTs zu bringen, die auf der Basisschicht nicht möglich wären.

Großinvestoren strömen zum Projekt

Der Presale steht aktuell kurz vor der Marke von 9 Millionen US-Dollar, nachdem ein einzelner Großinvestor ("Whale") rund 100.000 US-Dollar in HYPER investierte. Solche frühen, großen Käufe gelten als Signal für hohes Vertrauen in das langfristige Potenzial eines Projekts. Der aktuelle Preis liegt bei 0,012625 US-Dollar pro Token und wird in schon weniger als einem Tag weiter ansteigen. Zu beachten gilt, dass es sich beim native Token um einen Memecoin handelt - eine entsprechende Risikoabschättung ist unerlässlich.

Technisch setzt Bitcoin Hyper auf einen Bridge-Mechanismus: Für jeden in der Layer-2-Umgebung genutzten BTC wird ein echter Bitcoin im Bridge-Contract hinterlegt. Im Gegenzug entsteht ein Wrapped-BTC, der innerhalb des Bitcoin-Hyper-Ökosystems mit Solana-ähnlicher Geschwindigkeit genutzt werden kann. Entwickler können Solana-Programme direkt in der Bitcoin-Hyper-Umgebung ausführen - ein Novum im Bereich Bitcoin-basierter Layer-2-Lösungen.

Die Dual-Token-Struktur sieht vor, dass BTC als Medium of Exchange in den dApps dient, während HYPER für Transaktionsgebühren, Smart-Contract-Ausführungen und Interaktionen auf Layer-2 verwendet wird. Mit wachsender Zahl an Anwendungen dürfte auch die Nachfrage nach $HYPER steigen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.