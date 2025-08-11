Zug (ots) -Das GreenTech-Unternehmen wird auf Europas größtem KI-Event, dem Big Bang Festival, für seinen visionären Beitrag zur Energiewende mit einem prestigeträchtigen Preis ausgezeichnet.Die PLAN-B NET ZERO AG, ein führendes Greentech Startup für eine CO2-freie Zukunft, wurde mit dem renommierten Preis "Unternehmer der Zukunft" des Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit & Ökonomie ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung findet am 10. September 2025 im Zuge des diesjährigen Big Bang KI-Festival statt, einem der wichtigsten Treffpunkte für Innovation und Zukunftstrends in Europa.Die Auszeichnung "Unternehmen der Zukunft" würdigt Unternehmen, die mit herausragendem Engagement, innovativen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Strategien die Weichen für eine erfolgreiche und lebenswerte Zukunft stellen. Eine unabhängige Jury aus Wirtschaftsexperten und Branchenkennern zeigt sich beeindruckt von der konsequenten Vision und der dynamischen Entwicklung von PLAN-B NET ZERO. Insbesondere die Fähigkeit des Unternehmens, ökologische Verantwortung unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden und so den Weg zur grünen Energie-Autonomie zu ebnen, wurde als wegweisend hervorgehoben."Diese Auszeichnung ist eine immense Ehre für das gesamte Team von PLAN-B NET ZERO", erklärt Bradley Mundt, Gründer von PLAN-B und Visionär für digitalisierte Energie-Autonomie. "Sie ist eine Bestätigung unseres unermüdlichen Einsatzes und unserer festen Überzeugung, dass der Wandel hin zu 100 % erneuerbaren Energien nicht nur notwendig, sondern auch eine gewaltige unternehmerische Chance ist. Mein Dank gilt unserem herausragenden Team von PLAN-B NET ZERO für Leidenschaft, Innovationskraft und unermüdlichen Einsatz sowie der Jury und den Veranstaltern des Big Bang Festivals, die unsere Vision einer nachhaltigen Energiewende teilen."PLAN-B NET ZERO hat sich in den letzten zwei Jahren als entscheidender Akteur im Bereich nachhaltiger Energie-Technologie etabliert. Mit Projekten wie dem Bau von 280 MW Batteriespeichern in Deutschland und der Bereitstellung von grünem Strom zu fairen Preisen an Endkunden treibt das Unternehmen die Energiewende aktiv voran. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf einem starken, visionär ausgerichteten Vertrieb und dem klaren Ziel, Kunden und Partner für eine nachhaltige Zukunft zu begeistern.Die Preisverleihung auf dem Big Bang KI-Festival unterstreicht die wachsende Bedeutung von GreenTech-Unternehmen wie PLAN-B NET ZERO. Das Festival bietet eine ideale Plattform, um die Vision einer nachhaltigen Zukunft einem breiten Publikum aus Innovatoren, Investoren und Entscheidern zu präsentieren.Über PLAN-B NET ZERO AG:PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.Pressekontakt:Julia Schnittgerpresse@planbnetzero.comOriginal-Content von: PLAN-B NET ZERO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175322/6094679