EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



11.08.2025 / 15:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

11. August 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 4. August 2025 bis einschließlich 7. August 2025 wurden insgesamt 528.598 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 04.08.2025 125.575 38,9685 4.893.469,39 Xetra 04.08.2025 96.787 38,9327 3.768.179,23 CBOE Europe (CEUX) 04.08.2025 24.254 38,9876 945.605,25 Turquoise Europe (TQEX) 04.08.2025 13.400 38,9184 521.506,56 Aquis Europe (AQEU) 05.08.2025 419 38,8000 16.257,20 CBOE Europe (CEUX) 06.08.2025 110.004 39,0337 4.293.863,13 Xetra 06.08.2025 91.112 39,0309 3.556.183,36 CBOE Europe (CEUX) 06.08.2025 23.854 39,0486 931.465,30 Turquoise Europe (TQEX) 06.08.2025 16.870 39,0122 658.135,81 Aquis Europe (AQEU) 07.08.2025 10.569 39,1643 413.927,49 Xetra 07.08.2025 12.138 39,1794 475.559,56 CBOE Europe (CEUX) 07.08.2025 2.003 38,9965 78.109,99 Turquoise Europe (TQEX) 07.08.2025 1.613 39,0548 62.995,39 Aquis Europe (AQEU)

Gesamt 528.598

38,9999 20.615.257,66



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht ( https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html ).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

1. Juli 2025 bis einschließlich 7. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.435.008 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

