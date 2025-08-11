Die kanadische Großstadt Calgary beschafft 120 Elektrobusse. Die E-Busse des Typs Nova LFSe+ der Volvo-Tochter Nova Bus werden ausgediente Dieselbusse ersetzen. Die Auslieferung beginnt im Jahr 2027, bis Ende 2028 sollen alle 120 Elektrobusse in Betrieb sein. Calgary plant, einen Teil seiner alternden Dieselbusflotte durch modernere Elektrobusse zu ersetzen und hat sich für die oben erwähnten Nova-Elektrobussen des Typs Nova LFSe+ entschieden. Diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
