Das elektrische Hypercar Yangwang U9 stand mit seinen 960 kW bisher schon gut im Futter. In China wartet jetzt aber eine " Track"-Version auf seine Zulassung, bei der BYD seine neueste Generation von E-Motoren verbaut. Mit dem Yangwang U9 hatte BYD im April 2024 sein erstes Hypercar auf den Markt gebracht. Naheliegenderweise setzte der größte Elektroauto-Hersteller der Welt dabei auf einen vollelektrischen Antrieb, der aus vier Motoren besteht - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
