NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen am Freitag sind die US-Börsen am Montag wenig bewegt in den Handel gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der technologielastige Nasdaq 100 sowie der marktbreite S&P 500 notierten wenige Minuten nach der Eröffnung jeweils knapp im Plus. Für den Nasdaq 100 reichte es für ein Rekordhoch. Zuletzt stand er bei 23.623 Punkten. Beim Dow waren es 44.203 Punkte und beim S&P 500 6.393 Punkte.

Anleger agieren vor wichtigen Ereignissen aus Wirtschaft und Politik vorsichtig. Zunächst warten die Investoren auf frische Inflationsdaten am Dienstag, die große Bedeutung haben mit Blick auf die Frage, ob die Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird. Weitere Anstiege der Gesamtinflationsrate wie auch der Kerninflationsrate ohne Energie und Lebensmittel würden erwartet, und darin dürfte sich auch der preistreibende Einfluss erhöhter Zölle niederschlagen, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.

Am Freitag steht eine wichtige Weichenstellung für den Ukraine-Krieg auf der Agenda. Dann will US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska empfangen, um über eine mögliche Friedenslösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln./ajx/men

