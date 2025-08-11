Ein Artikel im Wall Street Journal vom vergangenen Freitag sorgte für Aufsehen: Demnach soll US-Präsident Trump eine Herabstufung von Marihuana erwägen. Für Unternehmen aus dem Sektor hätte dies eine Vielzahl positiver Impulse zufolge. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Gemengelage und verrät, ob Cannabis-Aktien jetzt kaufenswert sind. Wie das gewöhnlich gut informierte US-Medium schreibt, ist Trump scheinbar an einer Herabstufung von Marihuana von einer "Schedule I"- zu einer "Schedule III"-Droge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
